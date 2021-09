Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2021 mit einem Berichtaus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Bahnunfall mit Lkw

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Diesellok kam es am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Bei dem Unfall um 10.15 in der Hafenstraße wurde der 68-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Lokführer blieb unverletzt. Durch die Kollision am Bahnübergang entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro. Die Unfallermittlungen dauern noch an.

