Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigungen und Einbruch in Würstchenstand

Freiburg (ots)

Über die Weihnachtsfeiertage, 24.-26.12.2021, sind im Stadtgebiet von Lörrach zwei Sachbeschädigungen und ein Einbruch in einen Würstchenstand begangen worden. In den Würstchenstand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes wurde gewaltsam eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt, allerdings stand der Kühlschrank offen. An einem Friseurgeschäft in der Teichstraße wurde ein Rollladen demoliert, an einer Fahrschule in der Wallbrunnenstraße die Schaufensterscheibe durch einen Steinwurf beschädigt. In allen Fällen ermittelt das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell