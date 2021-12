Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend, 23.12.2021, in Höhe einer Tankstelle in Steinen. Aufgrund eines abbiegenden Autos hatte gegen 20:50 Uhr ein 24-jähriger Citroen-Fahrer abrupt stoppen müssen. Eine folgende 25 Jahre alte Seat-Fahrerin musste deshalb stark bremsen. Ein dahinter befindlicher 21-jähriger Toyota-Fahrer fuhr auf und schob die drei Fahrzeuge aufeinander. Die Seat-Fahrerin klagte über Schmerzen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Toyota und der Seat mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenssumme liegt bei rund 10000 Euro.

