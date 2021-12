Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 23.12.21 auf den 24.12.21 wurde in ein Haus an der Hauptstraße in Malterdingen eingebrochen.

Aufmerksame Passanten hatten verdächtige Wahrnehmungen gemacht und die Polizei verständigt. Diese kam mit mehreren Streifenwagenbesatzungen unmittelbar vor Ort. Die Täterschaft konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell