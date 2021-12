Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23.12.2021, zwischen 20 Uhr und 2.30 Uhr, wurde in der Feldbergstraße in Herbolzheim ein am Straßenrand geparkter VW-Fox gestreift und auf der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell