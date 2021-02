Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Koffer aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Hohenzollernstraße brachen bislang Unbekannte zwischen dem 10.02.2021, 20 Uhr, und dem 11.02.2021, 10 Uhr, in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses ein. Es gelang den Tätern einen Werkzeugkoffer sowie Kleidungsstücke zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Leider haben Einbrecher bei Kellerabteilen oft leichtes Spiel. Wir raten deswegen:

- Sperren Sie den Zugang in den Keller immer ab. Verwenden Sie dabei nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel. Es eignen sich insbesondere massive Überfallen und Hangschlösser. - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerabteil auf. - Wenn Sie Ihre Fahrräder im Keller abstellen, lassen Sie diese im Fachhandel codieren (bei Neukauf einen Fahrradpass ausstellen lassen) und sichern Sie diese am besten an fixen Wandhalterungen. - Achten Sie darauf, dass das Haustor geschlossen ist. - Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell