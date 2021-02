Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Berwartsteinstraße brachen bislang Unbekannte am 11.02.2021, zwischen 04:30 Uhr und 10:15 Uhr, in eine Wohnung ein. Es gelang den Tätern unter anderem Bargeld zu stehlen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell