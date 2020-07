Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Lastwagen beschädigt mehrere Leitplanken (21.07.2020)

Tuningen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Lastwagen, der am gestrigen Dienstag gegen 21 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Bad Dürrheim, in Fahrtrichtung Singen, einen Unfall verursacht hat. Der unbekannte Laster kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zehn Schutzplanken, wodurch Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei in Zimmern, Tel. 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

