Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (11/2021) Sachbeschädigung auf Göttinger Stadtfriedhof: Gedenktafeln des "Nobel-Rondell" mit Farbe beschmiert, Staatsschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Kasseler Landstraße Zwischen dem 15. und 17. Januar 2021

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Göttinger Stadtfriedhof an der Kasseler Landstraße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (15. bis 17.01.21) die Gedenktafeln des "Nobel-Rondells" mit weißer Farbe überschmiert. Am zentralen Obelisken der Gedenkstätte ließen die Täter außerdem die Schriftzüge "Alles Lüge", "Q" und "Sturm is here" zurück. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist zurzeit offen. Das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

