POL-OS: Bad Iburg: Unbekannter beschädigt lilanen Peugeot - Polizei sucht Zeugen

Bad Iburg (ots)

Am Samstagmittag hat ein Unbekannter in der Sebastian-Kneipp-Allee gewaltsam die Scheibe eines Fahrzeuges des Herstellers Peugeot eingeschlagen. Der Täter näherte sich zwischen 12.00 Uhr und 12.35 Uhr dem lilanen Kleinwagen des Typs "107", welcher auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt wurde. Mit einem unbekannten Gegenstand zertrümmerte der Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Die Polizei aus Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, sich unter 05401/879500 zu melden.

