POL-OS: Bad Essen: Unbekannter Dieb in der Nikolaistraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Essen (ots)

Zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmorgen (09.30 Uhr) hat sich ein Unbekannter an einem Geräteschuppen in der Nikolaistraße zu schaffen gemacht. Der Täter hebelte die Tür der Hütte des dortigen evangelischen Pfarrheims auf und schaute sich nach Diebesgut um. Nach aktuellem Kenntnisstand nahm der Dieb mindestens ein Werkzeug an sich. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Bohmte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05471/9710 zu melden.

