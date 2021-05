Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Unbekannter Dieb schlägt Autoscheibe ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend (23.30 Uhr) und Freitagmorgen (07.00 Uhr) hat sich ein unbekannter Dieb in der Dunantstraße an einem Mercedes des Typs "E 220" zu schaffen gemacht. Der Unbekannte schlug vermutlich mit einem Stein eine Scheibe des grauen Kombis ein, welcher auf einer Parkfläche gegenüber der Hausnummer 7 abgestellt wurde. Der Täter durchsuchte das Auto nach Wertgegenständen und nahm schließlich eine Geldbörse samt Inhalt an sich. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden. Tel 0541/327-2215

