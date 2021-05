Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Unfallflucht in der Bersenbrücker Straße - Polizei sucht Zeugen

Ankum (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bersenbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein grauer VW Golf parkte im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Hinterhof der Hausnummer 7. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Golf in dem Zeitraum vermutlich beim Rangieren am linken Seitenschweller und einem Radkasten. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bersenbrück nimmt Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrer unter 05439/9690 entgegen.

