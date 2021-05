Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Zeugen nach Unfallflucht in der Lindenstraße gesucht

Bersenbrück (ots)

Am Freitagmorgen ist es in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 10.35 Uhr und 10.40 Uhr war ein blauer KIA in einer Parkbucht vor der dortigen Kreissparkasse abgestellt worden. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den KIA am rechten Fahrzeugheck. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

