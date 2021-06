POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht infolge Trunkenheit im Straßenverkehr Montag, 31.05.2021, zw. 20.00 Uhr - 20.30 Uhr Bad Harzburg, B4 / Bereich Harzburger Dreieck / Am Stadtpark

Gegen 20.30 Uhr bat ein Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens um das Erscheinen der Polizei in Bad Harzburg, Am Stadtpark. Dort sollte durch das Abschleppunternehmen ein beschädigter Pkw Ford Fiesta abgeschleppt werden. Da es sich um "frische Beschädigungen" an dem Pkw handelte, informierte der Mitarbeiter die Polizei. Vor Ort wurde auch die 35-jährige Fahrzeughalterin angetroffen. Diese konnte sich die Beschädigungen an ihrem Pkw nicht erklären. Sie sei aus Vienenburg kommend die Bundestraße 4 in Richtung Bad Harzburg gefahren. Im Bereich Harzburger Dreieck habe es komische Geräusche gegeben und ihr Fahrzeug sei auch nicht mehr ordentlich gefahren. Sie sei dann noch bis zur Straße Am Stadtpark gefahren, wo ihr Pkw dann nicht mehr fahrbereit war. Während der Sachverhaltsklärung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeughalterin festgestellt. Ein Alkoholtest konnte von der 35-Jährigen, vermutlich auf Grund ihres Alkoholkonsums, nicht erfolgreich durchgeführt werden. Daraufhin wurde eine Blutprobe bei der 35-Jährigen entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt sowie ein Strafverfahren, hier Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung, eingeleitet. Der Unfallort konnte ermittelt werden. Dieser befindet sich im Baustellenbereich Harzburger Dreieck, Fahrtrichtung Bad Harzburg. Hier war die 35-Jährige mit ihrem Pkw gegen Warnbaken sowie eine Leitplanke gefahren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500,-Euro.

