Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage vom 31.05.2021 (Zeugenaufruf)

Goslar (ots)

Braunlage: Streitigkeit zwischen zwei Personen mit Verletzungen auf der Marktstraße (Zeugenaufruf)

Braunlage: Am Montag, den 31.05.2021, gegen 14.45 Uhr, gerieten ein 51-jähriger Mann aus dem LK Osterode am Harz und ein 45-jähriger Paketzusteller in einen zunähst verbalen Streit auf der Marktstraße 28, in Braunlage. Nachdem der Streit eskalierte, schubste der 45-jährige das Opfer gewaltsam nach hinten. Der 51-jährige stürzte und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der Paketzusteller war mit einem weißen Mercedes-Benz Sprinter mit GS Kennzeichen unterwegs. Die Polizeistation Braunlage bittet Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können sich unter der Tel.-Nr.: 05520/9326-0 zu melden.

(A.Quast, POK )

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell