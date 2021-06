Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PSt Braunlage vom 31.05.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in St. Andreasberg

Am Montag, dem 31.05.2021, kam es gegen 20:30 Uhr auf der Mühlenstraße in St. Andreasberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 62-Jährige Osteröderin mit ihrem PKW die Mühlenstraße in Richtung Silberhütte. Aufgrund der tiefstehenden Sonne war sie kurzzeitig geblendet und fuhr infolgedessen mit ihrem PKW auf einen, am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten, Kleinbus auf. Die PKW-Führerin wurde hierbei leicht verletzt und für weitere Untersuchungen dem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

i.A. PK Vogt

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell