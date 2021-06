Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 01.06.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum zwischen dem 28.05.21 - 31.05.2021/09:15 Uhr wurde ein ordnungsgemäß abgestellter PKW in der Bergstraße in Ostlutter durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugteile mutwillig zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Verkehrsunfall

Am 31.05.21 gegen 09:52 Uhr kam es auf der Bundestraße 243/Seesener Straße in Bornhausen zu einem Auffahrunfall. Ein 28jähriger PKW-Führer übersah den verkehrsbedingt haltenden PKW eines 42jährigen Seeseners. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand eine Gesamtschaden in Höhe von 15000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 31.05.21 um 11:05 Uhr befuhr ein Sattelzug die Straße Am Meiereiteich in Kirchberg. Auf Höhe der dortigen Teichanlage kommt der Fahrzeugführer aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Um einen Sturz mit dem Fahrzeug in den Teich abzuwenden, setzt der Fahrzeugführer zurück und beschädigt hierbei eine Hausfassade und das Dach. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall durch alleinbeteiligtes Motorrad

Am Montag, 31.05.21 gegen 12:10 Uhr befuhr ein 71jähriger Kradfahrer mit seiner 69jährigen Sozia die Bundesstraße 248 aus Lutter in Richtung Salzgitter. In einer scharfen Linkskurve in den Serpentinen kommt der Fahrzeugführer aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts in den Straßengraben. Beide Personen kommen mit dem Motorrad zu Fall. Der Fahrzeugführer wird hierbei verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Eigentum des Harzklub Zweigverein Lutter

Zwischen dem 19.05.21 bis 31.05.21 wurden auf einem Wanderweg im Nauener Wald in Nauen mehrere Infotafeln des örtlichen Harzklub mutwillig beschädigt. Des Weiteren wurden auf der Anlage der Ohe-Hütte durch die bislang unbekannten Täter, unter Zuhilfenahme eines Kraftfahrzeuges, Gegenstände und Bauten vorsätzlich zerstört. Die umfangreiche Spurenlage wird derzeit ausgewertet.

Hilflose Person am Bahnhof

Am Bahnhofsvorplatz in Seesen konnte durch einen aufmerksamen und hilfsbereiten Bürger, am 31.05.21 gegen 14:30 Uhr eine 78jährige orientierungslose Person angetroffen werden und die Polizei in Seesen verständigt werden. Durch dieses couragierte und beherzte Eingreifen des Seesener Bürgers, konnte die seit mehreren Stunden bereits umherirrende Person wohlbehalten in die Obhut der Angehörigen übergeben werden und möglicher Schaden abgewendet werden.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Am Montag, 31.05.21 gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 65jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW die Straße Harzblick in Münchehof. Am Ereignisort fuhr plötzlich ein 7jähriges Kind mit einem Tretroller auf die Fahrbahn. Bei dem folgenden Zusammenstoß kam das Kind zu Fall, wurde anschließend durch die Fahrzeugführerin kurz angesprochen und einem zufällig anwesenden, und unbeteiligten Zeugen übergeben. Das Kind wurde im Nachgang durch Familienangehörige einem Krankenhaus zugeführt und ist leicht verletzt. Aufgrund von Zeugenangaben konnte die Verkehrsteilnehmerin ermittelt werden. Ein Verfahren aufgrund einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen Quad und Sprinter

Am 31.05.21 gegen 17:10 Uhr befuhren die Führer eines Quads und eines Sprinters die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste der Führer des Sprinters verkehrsbedingt halten. Dies übersah der dahinter fahrende Quadfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Am Sprinter entstand geringer Sachschaden von ca. 400 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall

Am 01.06.21 gegen 06:00 Uhr wurde eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW auf der Straße Vor der Kirche in Seesen, durch die Sonne derart geblendet, dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter PKW in einer Parkbucht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu den o.g. Ereignissen machen können, werden gebeten sich unter 053981-9440 bei der Polizei in Seesen zu melden.

i.A. Simson, POKin

