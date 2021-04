Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Opel Corsa Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Frankenthal (ots)

Mit einem Opel Corsa war am 19.04.2021, um 23.30 Uhr, ein 27-Jähriger auf der A61 unterwegs. Am Parkplatz "Auf dem Hahnen" (Gemarkung Frankenthal) wurde der Wagen von einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Ruchheim angehalten und der Fahrer kontrolliert. Auf Verlangen konnte der Mann keinen Führerschein aushändigen, er räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Im Weiteren wurde festgestellt, dass der Corsa nicht zugelassen war. Der Fahrer hatte an dem Wagen alte Kennzeichen eines anderen, abgemeldeten Autos angebracht. An diesen Kennzeichen waren außerdem die Zulassungsplaketten manipuliert.

Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

