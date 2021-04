Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - auf Betrugsmasche nicht reingefallen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.04.2021 gegen 21:15 Uhr kam ein Betrüger nicht zum gewünschten Erfolg, da die ältere Dame über die Betrugsmasche informiert war. Ein bislang unbekannter Mann teilte der Dame am Telefon mit, dass in Bad Dürkheim gerade eine "Einbruchsbande" von der Polizei festgenommen wurde. Bei der Bande wäre ihre Anschrift aufgefunden worden. Doch bevor der Anrufer weitersprechen konnte gab die Dame an, dass sie sich nicht auf diese Betrugsmasche einlässt und die Polizei verständigen werde. Anschließend beendete sie sofort das Gespräch. Die Telefonnummer des Anrufers wurde nicht angezeigt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betruges dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

