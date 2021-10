Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse ( kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 08.10.2021, wurde einer 62-jährigen Einwohnerin aus einem Northeimer Ortsteil so gegen 13:30 - 14:00 Uhr die Geldbörse in einem Einbecker Warenhaus entwendet. Die Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in der verschlossenen Jackentasche. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf ca. 200 Euro belaufen, da sich im Portemonnaie noch diverse Ausweispapiere befanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell