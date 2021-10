Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl, pp. ( kal )

Einbeck (ots)

Im Rahmen weiterer Ermittlungen zu einem Verkehrsdelikt vom 03.10.2021 im Stadtgebiet von Einbeck wurde bekannt, dass die angebrachten Kennzeichen mit einem verfälschten Zulassungsstempel versehen waren. Aus diesem Grund wurde ein weiteres Strafverfahren gegen die 22-jährige Fahrzeugführerin eingeleitet. In diesem Zusammenhang steht dann ein am Freitag, dem 08.10.2021, 13:40 Uhr, begangener Kennzeichendiebstahl im Bereich der Abfalldeponie Einbeck. Hier entwendeten zunächst unbekannte Täter zwei Kennzeichen eines Renault Twingo. Aufgrund einer Zeugenaussage erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um einen Bekannten der 22-jährigen o.a. Fahrzeugführerin handeln könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich dann, da die entwendeten Kennzeichen an einen anderen Pkw angebracht wurden und dieser Pkw dann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Bayern festgestellt werden konnte. Hier wurden dann wiederum Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauch gegen einen 23-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet.

