POL-NOM: Vollsperrung auf der A7: Massive Verkehrsbeeinträchtigungen

Northeim/Echte/Seesen, A7 zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Seesen in beiden Fahrtrichtungen, Freitag 8.10.2021, 19.00 Uhr bis Montag 11.10.2021, 05.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - aufgrund von Bauarbeiten wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Seesen von Freitag 8.10.2021, 19.00 Uhr bis Montag, 05.00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Die Vollsperrung führte am Samstag Vormittag bereits zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen auf allen Ausweichstrecken im Bereich Northeim, Bad Gandersheim, Kalefeld/Echte und angrenzenden Gebieten. Für sämtliche Verkehrsteilnehmer und insbesondere für den LKW-Verkehr wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken der Bundesstraßen zu nutzen und nicht auf kleine Nebenstrecken auszuweichen, für die ein entsprechendes Durchfahrtverbot besteht. Es wurden in den o.g. Bereichen bereits mehrere polizeiliche Kontrollen durchgeführt und in verschiedenen Ortschaften entsprechende Verstöße geahndet. Allen Verkehrsteilnehmern wird nochmals dringend empfohlen, an diesem Wochenende -soweit möglich- die o.g. Bereiche weiträumig zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.

