Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad

Northeim (ots)

37154 Northeim, B 241, Ortseingang Hammenstedt, Freitag 8.10.2021, 23.05 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Samstagabend, um 23.05 Uhr befuhr ein Radfahrer aus dem Bereich Katlenburg-Lindau in Schlangenlinien den Radweg der B 241 in Richtung Hammenstedt. Bei der anschließenden Kontrolle des 29-jährigen wurde von den Polizeikräften festgestellt, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss steht. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,64 Promille. Ihm wurde daraufhin in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

