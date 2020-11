Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein noch nicht identifizierter Pkw-Fahrer steht im Verdacht, am vergangenen Freitag gegen 16.25 Uhr in der Karlstraße einen Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten verursacht und sich im Anschluss daran unerlaubt entfernt zu haben. Hierzu bittet der Verkehrsunfalldienst unter 0721 944840 um Zeugenmeldungen.

Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge parkte zunächst eine 44-jährige Pkw-Führerin verbotswidrig auf einem Behindertenparkplatz in der Karl-/Ecke Waldstraße. Sie stieg aus ihrem Pkw aus, als zu gleicher Zeit der Pkw-Führer eines schwarzen Fiat-SUV vorbeifuhr und die Frau am linken Ellenbogen streifte. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Passanten setzte der Fahrer aber seinen Weg fort, ohne sich um das Ereignis zu kümmern. Die 44-Jährige erlitt Prellungen am Ellbogen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell