Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe - Festnahmen wegen gewerbsmäßigen Taschendiebstählen.

Lippe (ots)

Am 3. Dezember 2021 nahm die Kreispolizeibehörde Lippe mit Unterstützung von Kräften der Polizei Dortmund drei Personen wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Taschendiebstahls und Computerbetrugs mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten fest.

Mehrere Monate dauerten die umfangreichen Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 6 gegen eine Tätergruppe aus Dortmund an, die mit Unterstützung durch die Kriminalpolizei aus Dortmund geführt wurden. In Lippe wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um der Bande auf die Spur zu kommen.

Für ihre Diebeszüge kam die Tätergruppe bis nach Ostwestfalen-Lippe und Niedersachen. Die Tatverdächtigen fuhren Supermärkte an, stahlen Geldbörsen von Kundinnen und Kunden der Märkte und hoben anschließend mit den erbeuten Debitkarten Bargeld von den Konten ihrer Opfer ab. Derzeit wird von einem Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe ausgegangen.

Im Rahmen der Ermittlungen nahm die Kripo schließlich zwei Frauen (29 und 43 Jahre alt) und einen 45-jährigen Mann ins Visier. Die 29-Jährige wurde - nicht nur im Kreis Lippe - bereits mehrfach von Überwachungskameras beim Geldabheben mit fremden Debitkarten aufgezeichnet. Auch die lippische Polizei suchte die Frau bereits mithilfe solcher Aufnahmen per Öffentlichkeitsfahndung und stellte den Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten her.

Am 3. Dezember schlug die Bande schließlich in Bad Salzuflen in einem Supermarkt zu und konnte kurz nach der Tat in Detmold/Pivitsheide festgenommen werden. Noch am Nachmittag wurden die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für alle drei Personen anordnete. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen und werden aufgrund der Vielzahl der Taten an wechselnden Tatorten noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell