Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unversteuerte Zigaretten - Zoll hat die Ermittlungen übernommen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Montagnachmittag stoppte die Bundespolizei auf der BAB 4 in der Nähe von Kodersdorf einen französischen Pkw. Hinter dem Lenkrad saß ein polnischer Bürger (48). Mit zitternden Händen übergab dieser seine Dokumente zur Überprüfung. Sowohl der französische Fahrzeugschein, der polnische Führerschein und auch der polnische Personalausweis waren in Ordnung. Was der 48-Jährige dagegen im Kofferraum transportierte, war dagegen nicht in Ordnung. Zum Vorschein kamen schließlich 231 Stangen unversteuerte Zigaretten. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wurde eine Streife des Zolls hinzugerufen. Die Zollbeamten übernahmen kurz darauf vor Ort den Fall und die weiteren Ermittlungen.

