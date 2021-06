Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unbekannte Personengruppe am Donnerstagmorgen in der Nähe von Niesky - wer hat etwas gesehen

Ödernitz, Landkreis Görlitz (ots)

Am vergangenen Donnerstagmorgen, 17. Juni 2021, sind in der Ortslage Ödernitz sieben Personen gesehen worden. Die Unbekannten kamen zu Fuß von der B 115 und bogen anschließend in den Windmühlenweg ein. Dabei trugen sie Rucksäcke und führten Rollkoffer mit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei den betreffenden Männern um Drittstaatsangehörige im geschätzten Alter von 25 bis 60 Jahre.

In Ödernitz sind Mitarbeiter einer regionalen Baufirma während der Ausführung von Tiefbaumaßnahmen von einem der Männer angesprochen worden. In diesem Gespräch wurde über eine Fahrzeugpanne - wahrscheinlich ein defekter Bus - gesprochen. Außerdem erkundigte sich der ausländische Mann nach einem Taxi.

Hinzugerufene Polizisten konnten ca. zehn Minuten nach dem Hinweis vor Ort oder in der Nähe der Baustelle keine Feststellungen treffen.

Die Ermittler der Bundespolizei beschäftigen nun folgende Fragen:

Wer hat am Donnerstag, den 17. Juni 2021, vor 07.00 Uhr auf der B 115 zwischen Kodersdorf und Niesky Personen oder eine Gruppe von Personen beobachtet bzw. wem ist in diesem Zusammenhang ein haltendes/liegengebliebenes oder parkendes Fahrzeug aufgefallen?

Wer hat am Donnerstag, den 17. Juni 2021, nach 07:00 Uhr Personen oder eine Gruppe von Personen in der Ortslage Ödernitz beobachtet bzw. in welche Richtung oder wohin sind die Personen bzw. ist die Gruppe gelaufen?

Sind Personen möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer

03581 - 3626 - 0 entgegen.

