Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehl vollstreckt

Bad Muskau, Landkreis Görlitz (ots)

Kurz vor 02.00 Uhr klickten heute in Bad Muskau die Handfesseln. Bundespolizisten kontrollierten am Kreisverkehr B156/Gablenzer Straße einen Mann aus Polen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck ans Licht. Weil der 33-Jährige auf die Zahlung einer Geldstrafe (400,00 Euro), die vom Amtsgericht Schwarzenbek wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeordnet worden war, bislang nicht reagiert hatte, kam sein Name auf die Fahndungsliste. Inzwischen wurde der Verurteilte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

