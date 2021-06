Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit 3,34 Promille auf`s Fahrrad gesetzt

Görlitz (ots)

Mit umgerechnet 3,34 Promille Atemalkohol hatte sich am Sonntag ein polnischer Mann auf sein Fahrrad gesetzt, mit dem er anschließend in Görlitz unterwegs war. Ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht hatte der Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise die Aufmerksamt der Bundespolizei auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den 45-Jährigen in der Parkstraße, führten einen Atemalkoholtest durch und untersagten die Weiterfahrt.

Eine Viertelstunde später bot sich einer anderen Streife in der Görlitzer Brückenstraße ein ähnliches Bild. Dort war es schließlich ein 32-Jähriger, der wohl deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, bevor er in die Pedalen trat. Das Alkoholmessgerät zeigte umgerechnet 2,66 Promille Atemalkohol an. Den Wert erklärte der polnische Bürger mit ein paar Bier und ein paar dazu getrunkenen Schnäpsen.

In beiden Fällen übernahm das Polizeirevier Görlitz die wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleiteten Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell