POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Kontrolle über Fahrzeug verloren und gegen Baum geprallt.

Am Montagmittag verunglückte ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen auf der Glimbachstraße in Wüsten. Aufgrund von leichten Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann war gegen 13.00 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf der Glimbachstraße, aus Richtung Wüsten kommend, unterwegs. Ihm kam ein 70-Jähriger, ebenfalls aus Bad Salzuflen, mit seinem Fiat entgegen. Beide überquerten mit ihren Fahrzeugen eine Brücke, auf der die Fahrbahn verengt ist. Der 20-Jährige schätzte die Situation falsch ein und wich auf Höhe des Fiats nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten 70-Jährigen zu vermeiden. Dabei touchierte er mehrfach die Leitplanke und die Brücke, verlor die Kontrolle über seinen Benz und prallte frontal gegen einen Baum. Am dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Der 70-Jährige blieb unverletzt und leistete umgehend erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf.

