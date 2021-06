Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrende übersehen - Zusammenstoß von Pkw und zwei Fahrrädern.

Lippe (ots)

Auf der Kreuzung Lemgoer Straße/Triftenstraße ereignete sich am Montagmorgen auf Höhe der Fußgängerfurt auf der Triftenstraße ein Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und zwei Fahrräder beteiligt waren. Eine 49-jährige Lagenserin stand gegen 7.30 Uhr mit ihrem Opel Zafira auf der Lemgoer Straße an der Ampel. Als diese Grün zeigte, bog sie nach rechts in die Triftenstraße ab. Dabei übersah sie ein 9-jähriges Mädchen und ihre 44-jährige Mutter (beide aus Lage), die mit ihren Fahrrädern gerade die Fußgängerfurt überquerten. Das Mädchen stürzte auf die Motorhaube und fiel zu Boden. Die 44-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Mädchen auf und stürzte ebenfalls. Mutter und Tochter wurden beim Zusammenstoß mit dem Opel leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An den Rädern sowie am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro.

