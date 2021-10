Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Präventionskampagne der Polizeiinspektion Leer/Emden - Teil 7 - Gewinnspielanrufe

PI Leer/Emden (ots)

Falsche Gewinnversprechen am Telefon

Die Anrufe mit den falschen Gewinnversprechen sind seit einigen Monaten und Jahren präsent und zielen auf den Traum von Reichtum und Luxus ab. Wer den Satz "Sie haben gewonnen" am Telefon hört, sollte vorsichtig sein. Anrufe, die den großen Gewinn eines hohen Geldbetrages oder eines hochwertigen Fahrzeuges ankündigen, haben meistens eine Gebührenforderung in sich. Der Gewinn wird nur nach einer Zahlung von einer dreistelligen oder sogar vierstelligen "Bearbeitungsgebühr" ausgeschüttet. Die Polizei empfiehlt bei dieser Art von Anrufen sofort das Gespräch zu beenden. Leisten Sie keine Zahlungen in Form von PaySafe-Karten. Betroffenen, die durch diese Art von Betrug einen finanziellen Schaden erlitten haben, wird eine Anzeige bei der Polizei empfohlen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell