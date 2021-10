Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person++Dieselkraftstoff aus Fahrzeugtank entwendet++Fahren unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss++Verkehrsunfallfluchten++

Bunde - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:20 Uhr auf der Straße Bunderhammrich zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Bunde befuhr mit einem Traktor die Straße Bunderhammrich in Richtung Ditzumerverlaat. Ein 22-jähriger Mann aus Deidesheim war zu diesem Zeitpunkt auf dem parallel verlaufenden Gehweg zu Fuß in Richtung Bunde unterwegs und überquerte plötzlich die Straße vor dem herannahenden Traktor. Der 22-Jährige wurde von dem Traktor frontal erfasst und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der Mann wurde in eine Klinik verbracht. Sein Gesundheitszustand ist unverändert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Rhede/Brinkum - Dieselkraftstoff aus Fahrzeugtank entwendet

In der Nacht von dem 25.10.2021 auf den 26.10.2021 kam es auf einem Autobahnparkplatz der A 28 in Richtung Bottrop im Bereich Rhede zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Sattelzuges. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer hatten mit seinem Lkw auf dem Parkplatz pausiert. In dem Zeitraum von 23:30 Uhr bis 08:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter etwa 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeugtank. Zu einem weiteren Diebstahl kam es in selbiger Nacht in dem Zeitraum von 23:00 Uhr bis 09:00 Uhr auf einem Rastplatz an der A 28 in Richtung Leer im Bereich Brinkum. Ein 51-jähriger Mann hatte hier ebenfalls pausiert und stellte vor Fahrtantritt fest, dass aus dem Tank des Lkw etwa 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet wurden. Die Polizei hat beide Vorfälle aufgenommen und prüft einen Zusammenhang der Taten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am 26.10.2021 kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Emden gegen 23:15 Uhr den Fahrer eines Pkw Audi in der Gorch-Fock-Straße. Bei der Kontrolle des 28-jährigen Mannes mit Wohnsitz in Emden wurde festgestellt, dass dieser unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Ebenso ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,53 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Leer/Brinkum - Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn

Am gestrigen Tag kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Ein 30-jähriger Mann aus Moormerland befuhr mit seinem VW Golf die A 28 in Richtung Oldenburg auf der linken Fahrspur mit etwa 140 km/h. Plötzlich wechselte ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Sprinter mit ausländischem Kennzeichen von dem Hauptfahrstreifen auf den linken Fahrstreifen. Der Moormerländer musste mit seinem Pkw ausweichen und touchierte die Mittelschutzplanke, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der Golf des 30-Jährigen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Auch an der Mittelschutzplanke entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Oldenburg fort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Die Autobahnpolizei in Leer bittet Zeugen um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfallfluchten

Am 26.10.2021 kam es gegen 17:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hermann-Allmers-Straße. Ein in Höhe Hausnummer 100 geparkter Pkw VW Golf in grau wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt.

Am selbigen Tag wurde in dem Zeitraum von 15:20 Uhr bis 19:20 Uhr ein blauer VW Golf auf einem Parkplatz in der Straße An der Berufsschule beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken den Pkw im Bereich der Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an die Dienststelle in Emden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell