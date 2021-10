Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Motorsense aus Garage entwendet++Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss++Nachtragsmeldung zum Diebstahl eines Schlauchbootes++

Leer - Motorsense aus Garage entwendet

In dem Zeitraum vom 19.10.2021 bis zum 23.10.2021 kam es zu einem Diebstahl einer Motorsense aus einer Garage in der Straße Hohe Loga. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der unverschlossenen Garage und entwendeten eine neue Motorsense der Marke Fuxtec. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Moormerland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 24.10.2021 wurde der Fahrer eines Pkw Audi gegen 22:40 Uhr durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer in der Uko-Benen-Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung des 19-jährigen Mannes aus Moormerland wurde festgestellt, dass dieser unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin muss er sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Weener - Nachtragsmeldung zum Diebstahl eines Schlauchbootes

Wie am vergangenen Freitag berichtet, war es im Weeneraner Hafen in dem Zeitraum vom 15.10.2021 bis zum 20.10.2021 zu einem vermeintlichen Diebstahl eines Schlauchbootes gekommen. Durch einen Zeugen konnte die "Tat" nun aufgeklärt werden. Dieser hatte das Schlauchboot bereits am 17.10.2021 im Hafen auf dem Wasser treibend aufgefunden und es an einem Steg befestigt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand löste sich die Befestigung des Schlauchbootes und dieses machte sich alleine auf den Weg durch den Weeneraner Hafen. Der Bootseigentümer konnte sein Schlauchboot unbeschadet in Empfang nehmen.

