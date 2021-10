Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 23.10.2021

Leer (ots)

++Gefährliche Körperverletzung++Einbruch in Schuppen und Diebstähle aus Pkw++Täter auf frischer Tat erwischt++2 Trunkenheitsfahrten++

Körperverletzung mittels Fahrradbügelschloss

Emden - Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr in der Hansastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in deren Folge ein 53-jähriger auf seinen 41-jährigen Kontrahenten mit einem Fahrradbügelschloss einschlug. Das Opfer erlitt hierbei mehrere Verletzungen an den Händen und musste nach Aufnahme des Sachverhaltes das Krankenhaus aufsuchen. Der Täter wurde nicht mehr angetroffen, ist aber namentlich bekannt. Diesen erwartet nunmehr ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einbruch in Schuppen und Diebstähle aus Pkw

Rhauderfehn - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag trat ein bisher unbekannter Täter eine Schuppentür in der Backemoorer Straße auf und entwendete aus dem Schuppen eine Heckenschere. Mit dieser Schere schlug der Täter dann die Verglasung zweier Pkw in der Nachbarschaft ein und entwendete aus einem der Pkw u.a. Werkzeuge und ein Bauradio.

Täter auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt

Weener - Während einer Streifenfahrt am Samstag gegen 02 Uhr im Bereich der Katzenburger Straße wurden Beamte der Autobahnpolizei auf drei männliche Personen aufmerksam, die Verkehrsschilder mitführten. Bei der Kontrolle der Personen flüchteten zwei, einer konnte festgehalten werden. Nach der Personalienfeststellung des 18-jährigen jungen Mann stellte dieser die Beschilderung, die aus einer naheliegenden Baustelle stammte, wieder auf. Die Namen der geflüchteten Personen sind mittlerweile auch bekannt. Alle drei kommen aus dem Bereich Weener. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Bei der Kontrolle eines 34-jährigen Pkw-Führers in der Deichstraße am Freitagabend gegen 23:15 Uhr mussten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem aus dem Bereich Weener kommenden Fz-Führer selbstredend untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Trunkenheit im Verkehr

Westoverledingen - Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Pkw-Führers auf der Großwolder Straße gegen 00:30 Uhr des Samstages mussten die Beamten eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab in diesem Falle einen Wert von 1,80 Promille. Der Pkw-Führer war den Beamten zuvor aufgrund seiner Fahrweise, hier starke Schlangenlinien, aufgefallen. Die Weiterfahrt des aus dem Bereich Delmenhorst kommenden Fz-Führer wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell