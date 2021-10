Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.10.2021

++Baum gerammt und geflüchtet++

Am 21.10.2021 wurde der Polizei in Bunde mitgeteilt, dass es nach bisherigen Erkenntnissen bereits am 19.10.2021 in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr zu einem Unfall auf der Kirchstraße in Fahrtrichtung Wymeerster Hauptstraße kam. Erste Ermittlungen der Polizei Bunde lassen den Schluss zu, das der Fahrer eines Traktors, mit einem Anhänger für Maissilage, in Höhe des dortigen Gemeindehauses, nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Laterne umfuhr und seitlich gegen einen dortigen Straßenbaum prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden anzuzeigen und sich um die Regulierung zu kümmern. Die Unfallspuren vor Ort deuten darauf hin, dass der Baum bereits mit dem Zugfahrzeug beschädigt wurde und der Vorfall bei dem Fahrer nicht unbemerkt geblieben sein dürfte. Ebenfalls sind Unfallschäden an dem genutzten landwirtschaftlichen Zug höchstwahrscheinlich. Die Polizei Bunde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Bunde oder Weener in Verbindung zu setzen.

