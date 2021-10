Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Illegale Entsorgung von Sondermüll++Wanderer in hilfloser Lage++Räuberischer Diebstahl++Diebstahl aus Handtasche++Angebliche Microsoft-Mitarbeiter++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Westoverledingen - Illegale Entsorgung von Sondermüll In der Zeit vom 18.10.2021, 19:00 Uhr bis zum 19.10.2021, 08:15 Uhr kam es an der Fehnstraße zu der Entsorgung von Sondermüll durch eine unbekannte Person. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei in Westoverledingen, welche bei der folgenden Tatbestandaufnahme feststellte, dass in Höhe des Windparks Steenfelde auf einem dortigen Grünstreifen ca. 2 m3 Asbestplatten ungesichert abgelegt worden waren. Die Mende der Platten lässt den Schluss zu, dass der Transport mit einem Fahrzeug in Lieferwagengröße oder einem Anhänger erfolgt sein müsste. Eine fachgerechte Entsorgung wurde von der Gemeinde Westoverledingen veranlasst. Durch die Polizei wurde ein Umweltstrafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, oder der Herkunft der Asbestplatten geben können, werden gebeten, die Polizeidienststelle in Westoverledingen zu kontaktieren.

Borkum/Ostland - Wanderer in hilfloser Lage Am 20.10.2021 erhielt die Leitstelle Wittmund gegen 04:04 Uhr den Notruf eines verirrten Wanderers, der sich nach seinen Angaben auf der Insel Borkum befand. Der 56-jährige Mann aus Emden, welcher sich nach ersten Erkenntnissen als Urlauber auf Borkum aufhielt, hatte sich auf eine nächtliche Inselwanderung begeben und sich im Rahmen dessen verlaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann seit den Nachmittagsstunden des 19.10.2021 unterwegs. Als die Kräfte ihn verließen und er nicht mehr wegefähig war, betätigte er den Notruf und schickte eine Standortmeldung an die Regionale Leitstelle. Diese konnte anhand der Meldung den Mann im Bereich der Sternklippdünen verorten und Rettungskräfte, die Feuerwehr Borkum und die Polizei Borkum alarmieren und dorthin entsenden. Nach einer gelungenen Kontaktaufnahme mit dem Wanderer und der Sichtung durch einen ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber gegen 06:25 Uhr in dem schwer zugänglichen Gelände, konnte der Standort des erschöpften Wanderers gesichert werden. Kräfte der Feuerwehr und der Polizei Borkum fuhren so weit wie möglich in den Nahbereich und suchten den Auffindeort des Vermissten fußläufig auf, wobei sie die Person gegen 06:57 Uhr erreichten. Der erste Versuch, den Mann aus dem Gelände heraus zu tragen, musste nach mehreren hundert Metern abgebrochen werden. Die abschließende Bergung erfolgte gegen 08:00 Uhr unter Zuhilfenahme des Rettungshubschraubers, welche den Emder mittels einer Seilwinde aufnahm und zu dem Rettungswagen im Nahbereich transportierte. Im Anschluss an die Bergung wurde der erschöpfte Mann in das Borkumer Krankenhaus verbracht, wo er erstversorgt wurde.

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am 19.10.2021 kam es in einem Kosmetikfachgeschäft in der Mühlenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine männliche, jüngere Person entnahm aus der Geschäftsauslage ein Parfum im Wert von über 100 Euro und hatte die Absicht, mit diesem Das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den geplanten Diebstahl und hatte die Absicht den Dieb aufzuhalten. Der Täter bemerkte den Versuch und stieß die 29-jährige Mitarbeiterin zur Seite, wobei diese sich an der Hand verletzte. Die umgehend kontaktierten Einsatzkräfte der Polizei bekamen eine Personenbeschreibung von der Mitarbeiterin und führten eine Sofortfahndung und weitere Ermittlungen durch, in dessen Verlauf sich ein amtsbekannter 22-jähriger Mann aus Leer als Tatverdächtiger herausstellte. Dieser konnte im Rahmen weiterer Maßnahmen persönlich angetroffen werden, hatte jedoch das Diebesgut zwischenzeitlich nicht mehr bei sich. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Emden - Diebstahl aus Handtasche

Erst am 19.10.2021 wurde der Polizei Emden angezeigt, dass es bereits am 11.10.2021 zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmitteldiscounter in der Fritz-Reuter-Straße gekommen sei. Eine 71-jährige Frau aus Emden berichtete, dass sie am Tattag gegen 10:00 Uhr in dem Discounter eingekauft hätte und im Rahmen ihres Aufenthaltes von einer jungen männlichen Person mit einer Frage zu einem Produkt angesprochen worden wäre. Zudem war der Frau aufgefallen, dass während des kurzen Gespräches eine weitere jüngere männliche Person von hinten in ihre Richtung geschlendert wäre. Nach dem kurzen Gespräch waren beide Personen umgehend verschwunden und die Geschädigte bemerkte an der Kasse ihre geöffnete Handtasche und das Fehlen ihrer Geldbörse. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass Wertsachen während des Einkaufens besonders sicher aufbewahrt werden müssen. Es wird dringend empfohlen, keine Handtaschen mit Wertsachen im Einkaufswagen mitzuführen. Auch lose getragene Schultertaschen, in denen das Portemonnaie griffbereit lagert, sind Ziele von Taschendieben. Im vorliegenden Fall ist von einer gemeinschaftlichen Begehung mittels Ablenkung auszugehen. Daher wird immer der sichernde Griff zu mitgeführten Wertsachen empfohlen, wenn man von fremden Personen unvermittelt angesprochen wird. Geschädigten wird nach einem Taschendiebstahl die umgehende Anzeige bei der Polizei empfohlen.

Emden - Angebliche Microsoft-Mitarbeiter Am 18.10.2021 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr in einem Emder Haushalt zu einem Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft. Dem unbekannten Anrufer gelang es, eine 73-jährige Dame davon zu überzeugen, dass sich auf ihrem Computer ein Softwarefehler befinden würde, den er im Auftrag von Microsoft beheben müsse. Durch geschickte Gesprächsführung gab der Täter Handlungsanweisungen zu bestimmten Arbeitsschritten, die dazu führten, dass der Betrüger nicht nur Zugriff auf den Heimcomputer der Geschädigten erhielt, sondern auch das Smartphone für ihn zugänglich wurde. Ebenfalls forderte er die Geschädigte auf, ihren Personalausweis über die installierte Kamera vorzuzeigen. Im Rahmen von Veränderungen, die der Täter am Computer und am Smartphone durchführte, gelang ihm auch eine Abbuchung von 1000 Euro vom Konto der Geschädigten. Als der Unbekannte auch noch nach Kreditkartendaten fragte, brach die Geschädigte den Vorgang ab. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang dringend daraufhin, dass Personen, die solche Anrufe erhalten, niemals auf Aufforderung von fremden Personen Arbeitsschritte am Computer oder Smartphone vornehmen dürfen. Die Firma Microsoft selber distanziert sich von diesen Anrufen und steht nicht damit in Zusammenhang. Microsoft ruft keine Softwarenutzer an. Es dürfen niemals persönliche Daten oder Kopien von Personalausweisen an fremde Personen herausgegeben werden. Die Polizei empfiehlt, dass Gefahren am Computer und im Internet innerhalb der Familie besprochen und internetunerfahrenen Familienmitgliedern erläutert werden sollten. Wer bei solchen Anrufen unsicher ist und Verhaltensregeln benötigt, sollte sich bei computerkundigen bekannten Personen oder auch bei der polizeilichen Prävention informieren. Weitere Informationen bekommen Bürger zum Thema auf www.polizei-beratung.de oder der polizeilichen Internetseite für Senioren unter www.o-s-s-i.de

Leer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 19.10.2021 kam es um 21:45 Uhr auf dem Stadtring in Höhe zur Abfahrt der Kreuzung Strohhut zu einem Unfall bei welchem eine 39-jährige Frau aus dem Emsland mit ihrem Pkw Opel mit den dort im Rahmen einer Sperrung aufgestellten Barken kollidiert und auf die Abfahrt gerät, an deren Ende sie mit ihrem Fahrzeug zum Stehen kommt. Zeugen vor Ort benachrichtigen umgehend die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter erheblichem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 2,94 Promille aufwies. Im weiteren Verlauf wurden bei der Verursacherin, die unverletzt blieb, Maßnahmen zur Feststellung des Alkoholwertes im Blut getroffen und der Führerschein sichergestellt. Das mitgeführte Fahrzeug der Frau wurde mittels eines Abschleppunternehmens gesichert. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell