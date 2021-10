Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Ladendiebstahl

Am 17.10.2021 kam es im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages gegen 16:00 Uhr bei einem Herrenbekleidungsgeschäft in der Mühlenstraße zu dem Diebstahl einer Herrenlederjacke. Eine derzeit unbekannte männliche Person im Alter von ca. 25 Jahren griff sich eine Lederjacke mit grauer Stoffkapuze im mittleren dreistelligen Verkaufswert, welche neben dem Ladeneingang ausgehängt war und flüchtete anschließend mit einem schwarzen Damenfahrrad in Richtung Vaderkeborg. Der unbekannte Dieb soll von schlanker Statur und dunkelhaarig sein, zudem habe er eine schwarze Jogginghose mit Streifen getragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2021 kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Lookvenne" zu einem Vorfall, bei welchem ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Opel in grau bei einem Parkmanöver beschädigte. Anschießend entfernte sich der Verursache, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

