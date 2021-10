Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Geldbörse aus Handtasche entwendet++Dreister Betrug an der Haustür++Versuchter Betrug in Leer++Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte++Verkehrsunfallflucht (2) ++

Emden - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Am 13.10.2021 kam es in der Zeit von 15:55 Uhr bis 16:10 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Schuhfachgeschäft in der Neutorstraße. Eine 82-jährige Frau aus Emden hatte ihre Handtasche für kurze Zeit unbeobachtet gelassen und zwischen den Verkaufsregalen abgestellt. Diese Gelegenheit nutzte ein bisher unbekannter Täter und entnahm eine schwarz-grüne Ledergeldbörse samt persönlicher Dokumente und einer kleinen Summe Bargeld aus der Handtasche. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Dreister Betrug an der Haustür

Am 13.10.2021 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Betrug in der Moorhuser Straße. Ein bisher unbekannter Täter klingelte an der Haustür einer älteren Dame und gab an, für eine Stiftung zu arbeiten. Bei der Abbuchung des fälligen Betrags in Höhe von 30,00 Euro habe es Probleme gegeben, sodass er nun die Kontonummer erfragen müsse. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelangte er an die Kontodaten samt PIN der Frau. Anschließend fragte der Täter, ob er zum Busbahnhof gefahren werden könne. Dies wurde ihm durch den Ehemann der älteren Dame ermöglicht. Im Bereich eines Lebensmittelmarktes an der Rhauderwieke stieg der Mann aus dem Pkw aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Erst später stellte die Frau fest, dass ihre EC-Karte entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Geben Sie gegenüber Fremden niemals persönliche Daten oder Bankdaten preis!

Leer - Versuchter Betrug

Bereits am 12.10.2021 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Betrugsversuch in Leer. Eine 69-jährige Frau aus Leer wurde telefonisch von einem angeblichen Mitarbeiter der Rentenkasse kontaktiert. In diesem Gespräch gab der Unbekannte an, dass die Dame seit Jahren nicht für ein Zeitungsabonnement gezahlt habe und nun mit einem hohen vierstelligen Betrag im Rückstand sei. Eine außergerichtliche Einigung sei möglich, sofern die Dame einen dreistelligen Betrag zahlen würde. Der 69-Jährigen wurde eine Anlaufadresse im Leeraner Stadtgebiet genannt. Dort traf die Frau auf zwei Männer, die angaben, das Geld entgegen zu nehmen. Die Frau witterte den Betrug und verließ die Örtlichkeit ohne Geld zu zahlen. Auch hier warnt die Polizei. Seien Sie wachsam und halten Sie zunächst mit nahen Angehörigen oder der Polizei Rücksprache. Häufig wirken die Betrüger sehr souverän und der geschilderte Sachverhalt erscheint im ersten Moment schlüssig. Durch geschickte Gesprächsführung und vorgespielte Eile zur Entscheidung wird bewusst Druck aufgebaut. Lassen Sie sich in diesem Fall nicht zu vorschnellen Handlungen verleiten, sondern bewahren Sie Ruhe und erbitten Bedenkzeit. Fragen Sie nach einer Rückrufnummer. Und sofern Sie den Betrugsversuch sofort bemerken: Kontaktieren Sie umgehend die Polizei und merken Sie sich Details zum Täter und möglicherweise mitgeführten Fahrzeugen!

Brinkum - Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

In der vergangenen Nacht kam es gegen 00:20 Uhr nach einer Trunkenheitsfahrt zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte in der Leeraner Straße. Ein 20-jähriger Mann aus Norden war zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße aufgefallen, als er augenscheinlich alkoholisiert gegen eine Scheibe schlug. Der Mann hatte offenbar Probleme den Zugang zur Tankstelle zu lokalisieren und trat gegen seinen mitgeführten Pkw Mercedes Benz. Anschließend verließ er das Gelände mit seinem Pkw in Richtung Hesel. Der Mann wurde durch eine Streifenwagenbesatzung im Bereich Brinkum in seinem Pkw angetroffen. Dort verweigerte er die Herausgabe seiner persönlichen Dokumente und ebenso das Fahrzeug zu verlassen. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus seinem Pkw geholt werden. Hiergegen sperrte er sich aktiv. Nach der Hinzuziehung weiterer Polizeibeamter konnte der 20-Jährige zur Dienststelle verbracht werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, wogegen er sich ebenfalls zur Wehr setzte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und den Führerschein beschlagnahmt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von dem Norder verweigert.

Emden - Verkehrsunfallfluchten

Am 15.10.2021 kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Steinweg. Ein grauer Pkw VW Golf war auf dem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt und wurde vermutlich durch einen weißen VW, eventuell Modell Touran, beim Ausparken im Bereich der rechten Fahrzeugseite/Frontschürze beschädigt. Der Vorfall wurde durch Zeugen aus dem Wartezimmer der Arztpraxis beobachtet, leider ist das Kennzeichen des weißen VW nicht bekannt. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Bereits am 12.10.2021 kam es gegen 06:15 im Baustellenbereich der Uphuser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 62-jährige Frau aus Emden befuhr mit ihrem Pkw BMW die Uphuser Straße in Richtung Stadt. Aufgrund der geänderten Straßenführung im Bereich der Baustelle befuhr sie die einspurige Fahrbahn, nachdem die Ampel für ihre Fahrtrichtung grün zeigte. Hier kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Emderin nach links aus und stieß gegen den Randstein des Gehweges. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der bisher unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell