Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 16.10.2021

Leer (ots)

++Diebstahl aus Wohnung++Tätlicher Angriff auf Polizisten++Trunkenheitsfahrt++Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf++

Diebstahl aus Wohnung

Leer - Am Freitagnachmittag brach ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von 14 bis 15 Uhr die Hintertür einer Wohnung eines Reihenhauses in der Straße Lehmkamp auf und entwendete aus der Wohnung u.a. einen Fernseher und Bargeld. Die Geschädigten hielten sich zur Tatzeit im vorderen Bereich der Wohnung auf und bemerkten die Tat nicht.

Tätlicher Angriff auf Polizisten

Rhauderfehn - Am Freitagabend meldete sich mehrfach ab 23:30 Uhr eine männliche Person bei der Leitstelle in Wittmund über Notruf. Da durch die Gespräche nicht in Erfahrung gebracht werden konnte, welches Anliegen für den Notruf zu Grund liegt, suchten die Beamten die Anschrift in der 3. Südwieke auf. In der Wohnung des Anrufers wurden die Beamten dann jedoch unvermittelt angegriffen. Im Ergebnis musste der 20-jährige Aggressor in Gewahrsam genommen werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Beamter wurde durch den Angriff leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Gegen den jungen Mann wird nunmehr wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte ermittelt.

Trunkenheitsfahrt

Leer - Gegen 05:40 Uhr des Samstagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer einen augenscheinlich betrunkenen Pkw-Fahrer im Bereich des Ems-Parks in Leer. Dieser konnte durch die Beamten dann auf einem der Parkplätze des Ems-Parks angetroffen werden und war stark alkoholisiert. Ein Vortest bei dem 40-jährigen Mann aus dem Bereich Leer ergab einen Wert von 1,40 Promille. Auf der Wache in Leer erfolgte dann eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde selbstredend untersagt.

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Emden - Am Freitagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr auf einem Parkplatz am Steinweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch den Fahrer/die Fahrerin eines weißen VW Touran ein dort geparkter VW Golf vorne rechts an der Frontpartie beschädigt. Trotz der Schadensverursachung entfernte sich der Fahrer/die Fahrerin von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde zwar beobachtet, aber leider liegen keine Hinweise auf das Kennzeichen oder den Fahrer/die Fahrerin vor. Weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

