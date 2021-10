Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.10.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstahl++Diebstahl aus Baucontainer++Gefälschte Impfausweise++Urkundenfälschung++Trunkenheit im Verkehr++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Emden - Ladendiebstahl

Am 18.10.2021 kam es gegen 19:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Urbierstraße zu einem Ladendiebstahl durch einen 21-jährigen Mann mit Wohnsitz in Aurich. Der Mann wurde von einer Mitarbeiterin bemerkt, als er sechs Wodkaflaschen, sowie Obst-und Süßwaren in seinem mitgeführten Rucksack verstaute und den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Die Mitarbeiterin hielt den Mann an und benachrichtigte die Polizei in Emden. Im Beisein der eingesetzten Kräfte stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann bereits nach einem vorherigen Vorkommnis ein Hausverbot verhängt wurde, gegen welches er verstoßen hatte. Der Mann muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Emden - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit vom 15.10.2021, 13:00 Uhr bis zum 18.10.2021, 07:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer im Bereich des Treckfahrtwegs. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Container, indem sie ein Fenster öffneten. Anschließend entwendeten die unbekannten Personen diverse Werkzeuge in Form von zwei Knarrenkästen und einem Rundumlaser in Wert eines mittleren dreistelligen Geldbetrages. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Gefälschte Impfausweise

Am 18.10.2021 wurden um 16:00 Uhr erneut gefälschte Impfausweise in einer Leeraner Apotheke vorgelegt, mit dem Ziel, ein elektronisches Impfzertifikat zu erhalten. Ein 39-jähriger Mann aus Groningen/NL legte in der betroffenen Apotheke gleich drei Impfausweise vor, für welche ein Zertifikat angefertigt werden sollte. Da die Apothekenmitarbeiter auch in diesem Fall wieder Mängel an den vorgelegten Ausweisen feststellten, wurde die Polizei Leer hinzugezogen. Es wurde festgestellt, dass es sich erneut um angebliche Dokumente handelte, die wieder mit dem Stempel eines Impfzentrums aus Nordrhein-Westfalen ausgestattet waren. Die drei Impfausweise wurden sichergestellt und der Mann als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Urkundenfälschung

Am 18.10.2021 wird der Polizei Emden gegen 16:23 Uhr mitgeteilt, dass sich auf der Petkumer Straße ein Pkw Mazda im öffentlichen Verkehrsraum bewegen würde, welcher mit falschen Kennzeichen ausgestattet sei. Eine Überprüfung durch die Polizei Emden ergab, dass der Umstand zutraf und der Pkw mit Kennzeichen geführt wurden, die für einen anderen Pkw, aber auf den gleichen Fahrzeughalter, ausgegeben waren. In diesem Zusammenhang stellten die eingesetzten Kräfte auch fest, dass der Grund für den Kennzeichenwechsel in der nicht bestehenden Haftpflichtversicherung für das mitgeführte Fahrzeug lag. Die Polizei Emden hat entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am 18.10.2021 wurde der Polizei Leer gegen 04:34 Uhr mitgeteilt, dass auf der Hauptstraße in Höhe einer Tankstelle ein Mann einen Pkw führen würde, obwohl bei diesem der Eindruck einer alkoholischen Beeinflussung bestehen würde. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung der Polizei Leer konnte das beschriebene Fahrzeug antreffen, welches sich auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Kreuzung Spier bewegte. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrer des Pkw einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille aufwies. Der Mann aus dem Landkreis Leer, dem eine Blutprobe entnommen wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Verfahren dauert an.

Borkum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.10.2021 gegen 09:45 Uhr fiel Einsatzkräften der Polizei Borkum der 39-jährige Fahrer eines Pkw auf, bei welchem polizeiliche Erkenntnisse vorlagen, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine anschließende Überprüfung ergab die Richtigkeit der Erkenntnisse. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrer zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem führte der Mann eine kleine Menge verbotener Substanzen mit sich. Es wurden Maßnahmen zu Feststellung von Betäubungsmitteln im Blut durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

