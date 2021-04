Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen, Lkrs. KN) Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb (14.04.2021)

Engen-Welschingen (ots)

Zu einem brennenden Ofen in einer metallverarbeitenden Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde die Freiwillige Feuerwehren Engen und Welschingen sowie die Polizei am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr gerufen. Der Brand konnte durch die Wehren zügig unter Kontrolle gebracht werden, auch das zunächst ausgetretene Propangas wurde von der Feuerwehr kontrolliert, sodass keine Gefährdung mehr bestand. Die Mitarbeiter hatten zuvor den Firmenkomplex unverletzt verlassen. Durch den Brand entstand nach ersen Schätzungen ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

