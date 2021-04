Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Ladendieb randaliert vor Einkaufsmarkt (13.04.2021)

Hüfingen (ots)

Ein betrunkener Randalierer rief am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Polizei auf der Straße "Lindenpark" auf den Plan. Nachdem er in einem Einkaufsmarkt Alkoholika geklaut hatte, pöbelte ein 35-Jähriger vor dem Eingang des Marktes Passanten an. Dabei zertrümmerte er auch eine kurz zuvor entwendete Flasche "Jägermeister". Da der Sturzbetrunkene keinem Gespräch zugänglich war, musste ihn die Polizei zur Wache mitnehmen. Nach einer ärztlichen Untersuchung musste der Mann seinen Rausch im Ausnüchterungsgewahrsam der Polizei ausschlafen. Gegen ihn wird wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell