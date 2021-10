POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.10.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgängerin Bereits am 13.10.2021 kam es um 20:50 Uhr kam es auf der Larrelter Straße in Höhe der Bahnhofsbrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Der Fahrradfahrer befuhr den linksseitigen Fahrradweg in Richtung Stadtmitte und prallte dort auf eine sich in gleicher Richtung bewegende Fußgängerin, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Taschendiebstahl

Am 19.10.2021 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Bereich der Mühlenstraße/ Fußgängerzone zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Hosentasche. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse eines 83-jährigen Leeraners, welche diese in seiner hinteren Hosentasche aufbewahrt hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auf Wertsachen grundsätzlich besonderes Augenmerk gelegt werden muss und eine Aufbewahrung in leicht zugänglichen Bekleidungsteilen oder Taschen nicht ideal ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Schwerer Diebstahl aus Lagerraum/Schuppen In der Zeit vom 19.10.2021, 16:30 Uhr bis zum 20.10.2021, 11:30 Uhr kam es am Hermann-Lange-Ring zu einem schweren Diebstahl aus einem verschlossenen Schuppen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Einwirken auf die Zugangstür Zutritt zu dem hinter einem Mehrparteienhaus befindlichen Schuppen und entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge und elektrische Arbeitsgeräte im Wert eines vierstelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden/Leer - Trunkenheitsfahrten

Am 21.10.2021 bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Emden gegen 01:30 Uhr auf dem Liekeweg in Emden den Fahrer eines Pkw Audi in auffälliger Fahrweise. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus Norden unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille aufwies. Der Mann, dessen Führerschein sichergestellt wurde, musste eine Blutprobe abgeben. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Eine weitere Trunkenheitsfahrt stellten Einsatzkräfte der Polizei Leer am 20.10.2021 gegen 18:30 Uhr auf der Wagnerstraße in Leer fest. Dort wurde ein 62-jähriger Mann aus Leer kontrolliert, der seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Atemalkoholwert von 2,62 Promille führte. Auch hier wurden die entsprechenden Maßnahmen zur Feststellung des Blutalkoholwertes getroffen, die Fahrerlaubnis einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Dacharbeiten ohne Erlaubnis Am 20.10.2021 kam es gegen 09:00 Uhr an einem Haushalt in Moormerland zu einem Tätigwerden von zwei männlichen Personen, die einer 73-jährigen Frau Sanierungsarbeiten an der Dachrinne anboten. Die Betroffene stimmte diesem erst zu, informierte dann aber ein Familienmitglied über den Umstand, welcher die Polizei zu Rate rief. Vor Ort stellten die eingesetzten Kräfte der Polizei Moormerland fest, dass die beiden Männer mit derzeitigem Wohnsitz in Dortmund, ihre Tätigkeit an der Haustür feilboten, ohne im Besitz der erforderlichen Reisegewerbeerlaubnis zu sein. Die Polizei Moormerland hat bezüglich des Verstoßes ein Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, bei Haustürgeschäften den Anbieter vorab zu prüfen. Es muss eine entsprechende Erlaubnis vorliegen. Außerdem wird geraten, auf die fachliche Qualifikation der Anbieter zu achten.

