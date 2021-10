Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes kommt von Fahrbahn ab - Unfall auf Umgehungsstraße

Herford (ots)

(jd) Gestern (13.10.) fuhr ein 38-jähriger Mann aus Twistringen um 17.13 Uhr auf der B61 in Richtung Bad Salzuflen. Auf Höhe der Abfahrt zur Enger Straße verlor der Mann aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst touchierte der Mercedes mehrere Verkehrszeichen, die sich am Fahrbahnrand befinden und durchschlug dann einige Büsche. Im Gebüsch am Seitenrand der B61 kam der Mercedes schlussendlich vor dem Baum zum Stehen. Ein 8-jähriges Mädchen, das sich mit im Auto befunden hat, verletzte sich durch den starken Aufprall leicht und wurde noch vor Ort von Rettungssanitätern betreut. Die vier weiteren Insassen des Mercedes blieben allesamt unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 11.300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell