Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Autos beschädigt

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte beschädigten am Freitag, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr, mindestens sechs Autos an der Schöttenstraße. Sie hinterließen an den Fahrzeugen jeweils mindestens einen Kratzer im Lack. Dieser befand sich jeweils auf der dem Gehweg zugewandten Seite.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 30920.

