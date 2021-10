POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.10.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Exhibitionistische Handlung in einem Lebensmitteldiscounter Am 21.10.2021 wurde gegen 20:50 Uhr bei der Polizei Leer gemeldet, dass sich in einem Lebensmitteldiscounter an der Ubbo-Emmius-Straße gegen 20:15 Uhr eine männliche Person in exhibitionistischer Weise gezeigt habe. Der unbekannte Mann entblößte vor einer Kundin sein Geschlechtsteil und führte erigierende Handlungen an diesem durch. Die betroffene Frau verließ geschockt umgehend das Geschäft und informierte kurze Zeit später von zu Hause aus die Polizei. Laut des Opfers soll es sich bei dem Mann um eine ca. 175cm - 180 cm große Person mit blonden kurzen Haaren handeln. Zudem schätzte die betroffene Frau das Alter des Täters auf ca. 25-30 Jahre. Weitere Beschreibungsmerkmale liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, oder zur Tatzeit relevante Feststellungen in örtlicher Nähe getroffen haben, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Diebstahl eines Schlaubootes

In der Zeit vom 15.10.2021, 10:00 Uhr bis zum 20.10.2021 kam es zu dem Diebstahl eines Schlauchbootes aus dem Weeneraner Hafen. Es handelt sich dabei um ein 3,1 Meter langes und 1,3 Meter breites, schwarzes Schlauchboot der Marke Zodiac, Serie 1, welches zu dem über einen festen Boden verfügt. Die Anlegestelle befand sich ca. in Höhe "Am Hafen" Nr. 55. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder dem Verbleib des Bootes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Bunde - Anrufe durch falsche Polizeibeamte/neuer Modus: Geldforderung wegen angebl. Strafverfahren Am 20.10.2021 kam es gegen 17:00 Uhr in einem Bunder Haushalt zu einem Anruf durch angebliche Polizeibeamte. Im Gegensatz zu der bisher durchgeführten Betrugsart, den Betroffenen vorzugaukeln, sie wären in Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, wurde die Begehungsart diesmal modifiziert. Gegenüber der betroffenen Bunderin wurde behauptet, dass gegen sie zwei Strafverfahren anhängig wären und sie daher zu einer Geldzahlung verpflichtet wäre, die von der Polizei abgeholt werden würde. Die Täter kündigten an, die weiteren Modalitäten in einem Folgetelefonat klären zu wollen. Die angekündigte Kontaktaufnahme blieb in Folge jedoch aus. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Polizei niemals Anrufer dieser Art durchführt und auf keinen Fall Bargeld oder Wertsachen zu Hause abholt. Es wird geraten, Anrufe dieser Art sofort abzubrechen. Personen, die durch eine derartige Straftat Schaden erlitten haben, sollten umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.

Emden - Pkw beschädigt

Am 20.10.2021 kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr an der Hamhuser Straße zu der erheblichen Beschädigung eines ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel. Nach bisherigen Erkenntnissen und den Unfallspuren kann davon ausgegangen werden, dass der Pkw Opel durch ein misslungenes Parkmanöver eines unbekannten Fahrzeugführers an der Beifahrerseite Schäden davongetragen hat, welche sich in Form von zwei übereinaderliegenden Kratzspuren über die gesamte rechte Fahrzeugseite ziehen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Detern - Verkehrsunfall

Am 21.10.2021 kam es um 18:02 Uhr auf der Norderstraße zu einem Verkehrsunfall durch ein Überholmanöver. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw überholte auf der Norderstraße in Fahrtrichtung Hollen einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw und kam nach dem Überholmanöver auf regenasser Fahrbahn ins Schleudern. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Dabei wurden der 19-jährige und seine minderjährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Polizei Uplengen hat den Unfall aufgenommen.

Leer / Inspektionsbereich - Haustürgeschäfte Bei der Polizeiinspektion Leer gehen seit einigen Tagen vermehrt Hinweise auf Haustürgeschäfte ein, bei welchen pauschal Dacharbeiten oder andere Tätigkeiten rund ums Haus an der Haustür angeboten werden. Die betreffenden Personen suchen gezielt Haushalte auf und geben dort vor, z.B. Schäden am Haus oder Dach erkannt zu haben und bieten die umgehende Reparatur an. Auch Reinigungsarbeiten und andere Tätigkeiten werden angeboten. Es hat sich bezüglich dieser Angebote herausgestellt, dass diese zu überhöhten Preisen durchgeführt werden und keine Garantie für die Arbeiten übernommen wird. Die geforderten Beträge für die angeblich erbrachten Leistungen erreichen Höhen bis zum mittleren vierstelligen Bereich. Auch haben bisherige Überprüfungen ergeben, dass die derzeitigen Anbieter nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Bürger keine Haustürgeschäfte im Zusammenhang mit Haus-oder Gartensanierungen eingehen sollten. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen bestehen auch Bedenken, ob die Anbieter für die angebotenen Arbeiten die fachliche Qualifikation vorweisen können. Die Polizei rät, keine Haustürgeschäfte, vor allem zu überhöhten Preisen, abzuschließen und diese Angebote abzulehnen.

