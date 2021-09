Polizei Hamburg

POL-HH: 210903-2. Zwei Zuführungen nach Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln im Raum Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Zeit: 02.09.2021, 14:53 Uhr

Ort: Raum Hamburg-Harburg

Nach umfangreichen Ermittlungen vollstreckten die Fahnder des Rauschgiftdezernats (LKA 68) gestern Durchsuchungsbeschlüsse an Wohnanschriften, in einem Kulturverein, in einem Kiosk sowie in zwei mutmaßlichen Bunkerwohnungen. In diesem Zusammenhang wurden acht Tatverdächtige vorläufig festgenommen, von denen zwei einem Haftrichter zugeführt wurden.

Aufgrund von Hinweisen begannen die ersten Ermittlungen des Rauschgiftdezernats. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für die unterschiedlichen Objekte, die sich in den Stadtteilen Eißendorf, Wilstorf und Heimfeld befinden und offenbar von zwei 30- und 38-jährigen Türken zum Handel von Betäubungsmitteln genutzt wurden.

Im Rahmen der gestrigen Vollstreckung wurden neben diesen beiden Männern insgesamt sechs weitere Männer im Alter von 26 bis 44 Jahren angetroffen und vorläufig festgenommen.

Insgesamt stellten die Ermittler rund drei Kilogramm Marihuana, etwa vier Kilogramm Haschisch und circa 300 Gramm Kokain sowie weitere Beweismittel (Speichermedien und Feinwaagen) sicher.

Zudem fanden die Beamten 19 scharfe Patronen und stellten diese sicher.

In dem durchsuchten Kulturverein und dem Kiosk wurden von ebenfalls eingesetzten Mitarbeitern des Bezirksamtes Harburg mehrere illegale Glückspielautomaten versiegelt.

Ein mutmaßlich für die Tatausführung genutzter VW wurde ebenfalls sichergestellt.

Die 30- und 38-jährigen Tatverdächtigen wurden der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Die weiteren Festgenommenen wurden im Anschluss der Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der Beweismittel, dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell