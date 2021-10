Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ vermeintlicher Einbrecher ++ Trunkenheitsfahrten ++ Verkehrsunfall mit Verletztem

PI Leer/Emden (ots)

Leer - vermeintlicher Einbrecher

Am Sonntagmorgen, gegen 05:42 Uhr, wurde durch einen Anwohner gemeldet, dass in der Hauptstraße in Leer eine dunkel gekleidete Person das Fenstergitter eines Schuppens abgenommen habe, um in das Gebäude zu gelangen. Auf Zuruf, dass der Anwohner die Polizei rufen werde, flüchtete die dunkel gekleidete Person. Die eingesetzten Beamten konnten die Person in der Nähe aufgreifen und stellten fest, dass es sich um die Tochter der dort wohnenden Familie handelte, die ihren Schlüssel vergessen hatte und nun auf andere Art und Weise in das Haus gelangen wollte, ohne klingeln zu müssen.

Uplengen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung ein Pkw kontrolliert, der die Kleinsander Straße befuhr. Wie sich herausstellte, stand der Fahrzeugführer, ein 41jähriger Mann aus Großefehn, unter starkem Alkoholeinfluss. Nachdem eine Blutprobe entnommen wurde, stellten die Beamten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Uplengen - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 20:29 Uhr, befuhr ein 21jähriger Mann aus Uplengen mit seinem Pkw die Klein-Remelser-Straße in Uplengen, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Graben landete. Durch die aufnehmenden Beamten wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 37jähriger Leeraner mit seinem Pkw die Ulrichstraße in Leer, als er von einer Streifenbesatzung kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Sonntagmorgen, gegen 09:41 Uhr, ereignete sich auf dem Siever Weg ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte 85jährige Fahrer leicht verletzt wurde. Der Pkw-Führer fuhr aus Neermoor kommend in Richtung Hammrich und wurde vermutlich aufgrund starker Sonneneinstrahlung geblendet, so dass er sein Fahrzeug in einen Graben lenkte. Da der Pkw seitlich im Graben lag, wurde die Feuerwehr hinzugerufen, um das Fahrzeug bergen zu können.

